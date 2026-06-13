Политолог: ПП-ДБ вървят към сигурно поражение, ако влязат в президентските избори с Гюров и Кандев
Колаж Стопкадър бТВ, Фейсбук, Андрей Гюров
ПП и ДБ вървят към сигурно поражение, ако влязат в президентската надпревара с кандидати, които са разпознаваеми единствено в тесните кръгове на собствените си симпатизанти.
Това заяви пред БНТ политологът Цветанка Андреева, коментирайки усилващите се слухове, че бившият служебен премиер Андрей Гюров и доскорошният главен секретар на МВР Георги Кандев подготвят атака към "Дондуков" 2.
Спекулациите за подобна кандидатпрезидентска двойка се засилиха след неочакваното решение на Кандев да напусне поста си в МВР – ход, който според Андреева трудно може да бъде обяснен единствено с лични мотиви, пише Блиц.
Въпросът е дали тези имена могат да излязат извън пределите на собствената си общност и да привлекат по-широка обществена подкрепа.
"Този ход беше в името на политическа кариера. Това е битка за издигане на кандидатури в това малко пространство - ППДБ. Те искат като изпреварващ ход да наложат своят кандидатура. Ако обаче останат затворени в кандидатури, които се харесват само в техния електорат, те са обречени на провал", смята Андреева.
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