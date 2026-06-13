Политолог: ПП-ДБ вървят към сигурно поражение, ако влязат в президентските избори с Гюров и Кандев

Колаж Стопкадър бТВ, Фейсбук, Андрей Гюров

ПП и ДБ вървят към сигурно поражение, ако влязат в президентската надпревара с кандидати, които са разпознаваеми единствено в тесните кръгове на собствените си симпатизанти.

Това заяви пред БНТ политологът Цветанка Андреева, коментирайки усилващите се слухове, че бившият служебен премиер Андрей Гюров и доскорошният главен секретар на МВР Георги Кандев подготвят атака към "Дондуков" 2.

Спекулациите за подобна кандидатпрезидентска двойка се засилиха след неочакваното решение на Кандев да напусне поста си в МВР – ход, който според Андреева трудно може да бъде обяснен единствено с лични мотиви, пише Блиц.

Въпросът е дали тези имена могат да излязат извън пределите на собствената си общност и да привлекат по-широка обществена подкрепа.

"Този ход беше в името на политическа кариера. Това е битка за издигане на кандидатури в това малко пространство - ППДБ. Те искат като изпреварващ ход да наложат своят кандидатура. Ако обаче останат затворени в кандидатури, които се харесват само в техния електорат, те са обречени на провал", смята Андреева.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!