Политолог: Президентът допусна стратегическа грешка

Кадър БТВ

Политологът прогнозира тежък удар за ПП-ДБ и загуби за ГЕРБ и ДПС след влизането на президента в партийните битки

Президентът Румен Радев е допуснал стратегическа грешка с времевия хоризонт на своята оставка, което го прави уязвим за критики за абдикация от държавните задължения. Тази теза разви политологът Иво Инджов в ефира на националното радио. Според експерта, ходът на държавния глава пренарежда изцяло политическата карта, като най-сериозните сътресения се очакват в електоралното поле на "Продължаваме промяната - Демократична България".

"Ако Румен Радев беше скочил на есен, щяха да му остават няколко месеца до края на мандата", заяви Иво Инджов, цитиран от БНР.

Пропуснатият шанс за "чист старт"

Анализът на Инджов сочи, че по-късното включване в партийния живот би дало на Радев по-силни морални позиции. Според политолога, при един есенен сценарий, след вероятния провал на поредното Народно събрание, президентът е щял да "обере всички лаври", без да носи негатива на предсрочното напускане на "Дондуков" 2.

"Най-важното е, че нямаше да бъде така уязвим за критики, че абдикира от своите конституционни и морални задължения като държавен глава", подчерта Инджов.

Въпреки критиката към тайминга, експертът признава, че половингодишната медийна истерия и атаките от страна на политическите опоненти са изиграли ролята на мощна рекламна кампания за новия проект на президента.

Губещите в новата конфигурация

Влизането на Радев на терен променя драстично баланса на силите. Прогнозата на Инджов е категорична – президентът ще се бори директно за челното място, което автоматично свива електоралната тежест на десните формации.

"Радев ще намали шансовете на ПП-ДБ за едно значително по-добро представяне, каквото те имаха преди да стане ясно, че той влиза в играта", коментира политологът.

Освен десницата, сериозни щети ще понесат и статуквото в лицето на ГЕРБ и фракцията на Делян Пеевски – ДПС "Ново начало", които Инджов определя като "големият губещ" в ситуацията.

Еврозоната като политическо оръжие

Отвъд партийната аритметика, Инджов обърна внимание и на инструментариума, който Радев използва. Въпреки че президентът не отхвърля директно еврозоната, той умело използва темата за референдума като лост за трупане на популистка подкрепа, маскирана като желание "да се чуе гласът на народа".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!