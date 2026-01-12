Политолог: Президентът няма време да се включи пълноценно в политическа кампания

Булфото

Президентът Румен Радев няма време да се включи пълноценно в политическа кампания и да влезе в надпреварата на предсрочните избори. Това мнение изрази в предаването на Радио Варна "Новият ден" политологът Сергей Петров.

Според него сценарият, в който държавният глава подава оставка и слиза на политическата сцена, няма да се случи.

Петров подозира, че по-скоро около него има кръг от хора, които искат да го убедят да създаде партия, но самият той няма такова желание.

При изборите освен личност се изискват и структури, каза политологът и допълни, че за да слезе на политическия терен на него му трябва коалиция от партии или партия носител, която се ползва с доверие.

Петров прогнозира, че няма да има драстична промяна в електоралната картина, но и убеден, че нивата на избирателната активност ще са в пряка зависимост с икономическата обстановка и въвеждането на еврото у нас.

