Политолог: Президентът водеше кампанията срещу еврото, не се е случвало в друга държава

В момент, в който България не може да предложи политическа стабилност на инвеститорите, влизането в еврозоната предлага поне икономическа стабилност, това каза в „Пресечна точка” по Нова телевизия политологът Цветанка Андреева. Тя определи приемането на еврото като успех, особено на фона на това, че политически сили са подклаждали страх от общата валута.

„Кампанията срещу еврото беше водена от президента, не се сещам за такъв случай в други страни”, подчерта тя.

„20 държави са го преживели, следва само ръст на икономиката, просто трябва да сме търпеливи за 2-3 години”, подчерта Андреева и допълни, чеи за нас като европейци еврото не е чужда валута.

Че еврото е добър ход за България потвърди и друг участник в предаването, жураналистът Людмил Илиев. Той обясни и защо това е добър ход и за ЕС.

Европейският съюз е атакуван от всички страни, включително и от Вашингтон, затова се налага да доказва, че е желано място. В този смисъл приемането на България в еврозоната е победа и да съюза, обясни той.

