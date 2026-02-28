Политолог: Притеснението по случая "Петрохан" е да няма замитане на следи

Стопкадър Нова Нюз

Петър Чолаков защити вътрешния министър.

Служебното правителство започна ударно да сменя ръководителите на основните държавни структури по места и на централно ниво. Тази седмица бяха заменени всички 28 областни управители, а от вчера бяха сменени и първите ръководители на областни дирекции на МВР. Тяхната партийна ангажираност до момента може ли да изиграе лоша шега на ПП-ДБ, които трябва отново да обясняват, че това правителство не е тяхно? Темата коментира в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” политологът Петър Чолаков.

Той подчерта, че правителството е със смесен състав. Според него опасностите са свързани с конкретни казуси. „Има други теми. Едната е „Петрохан”. Притеснението е да няма замитане на следи”, каза Чолаков. Той обаче не вярва да се стигне до опити за потулване на улики по случая.

Според него служебният вътрешен министър не е оказвал натиск в МВР по случая „Петрохан”. „По-скоро министър Дечев иска да има по-професионален подход. Обективно можем да кажем, че начина, по който беше комуникирана тази трагедия, беше нескопосан”, смята Чолаков.

По отношение на смяната на директори на областни дирекции на МВР, той каза: „Ако идеята е, че понеже се сменят полицейските шефове, те ще отидат по местата и ще започнат да ръчкат, грубо казано, хората там да гласуват за ПП-ДБ , това е смехотворно. Това са някакви елементарни внушения”.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!