Политолог: Протестът не е победа за никого, той е израз на натрупан обществен гняв

Политологът Георги Киряков коментира актуалната политическа ситуация след мащабния протест и замразената бюджетна процедура в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.

По думите му това не е протест на отделни партии, а на широк спектър недоволни граждани. „Това е протест на всички гневни срещу случващото се в управлението, коалицията, дори в опозицията. Не е протест заради бюджета, а заради ставащото през последните години”, посочи той.

Според Киряков на площада са били видими симпатизанти както на десни формации, така и на „Възраждане” и привърженици на президента. Въпреки това той сподели,че не вижда потенциал за устойчив антиправителствен фронт. „Всеки ще се опита да намери себе си в този протест, но той не принадлежи на партиите. Това не е структурата на бъдещо управляващо мнозинство”, заяви политологът.

Той описа ситуацията като по-различна, но с натрупано напрежение. „В предишни протести нямаше този заряд. Сега управляващите са достигнали някакъв предел. Хората имат по-голяма готовност да изразят гнева си”, съобщи Киряков.

Политологът уточни, че бюджетът не е оттеглен, а временно замразен, което отваря възможност за нови разговори с работодатели и синдикати. Според него обаче коренът на проблема е по-дълбок. „Необходима е реформа в институции като МВР. Увеличения от над 50% са неприемливи, когато други сектори също имат нужда”, сподели той.

Той коментира и думите на Бойко Борисов „След малко премиерът ще каже какво съм решил“. „Това е част от наратива му, че той държи лостовете на властта. И по всичко личи, че участието му в управлението остава ключово”, добави Киряков.

За финал политологът заяви, че последните седмици показват една тревожна тенденция. „Политиците спестяват истината на обществото, но загубиха още малко доверие”, каза той.

