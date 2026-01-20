Политолог: Радев избра точния момент да напусне президентството

Снимка: Булфото

Оттеглянето на Румен Радев от президентския пост, именно в този момент, е по-логичният и по-малко рисков ход. Сценарий, в който Радев изчаква ново правителство, което допълнително да натрупа обществено недоволство, би бил значително по-неблагоприятен.

Това коментира политологът Яница Петкова от социологическа агенция "Мяра" в предаването на Радио Варна Post Factum.

Тя припомни, че от месеци се е говорело за проекта на Румен Радев и за възможността той да влезе активно в политическата надпревара. Въпросът беше не дали, а кога - сега или след следващи избори. Динамиката на политическия процес у нас не позволява дълго изчакване, подчерта политологът.

Петкова коментира и реакциите на останалите политически сили, определяйки ги като очаквани.

По-слабите и застрашени партии логично ще се ориентират към силния на деня, прогнозира тя. Останалите ще подходят или с рязка подкрепа, или с остра критика, смята Петкова.

Тя обърна внимание и на нееднозначната позиция в коалицията ПП-ДБ, където отношението към Радев отдавна е разнопосочно. Усеща се опит за внимателно сближаване, без резки завои, но дали ще бъде успешен, предстои да видим, допълни тя.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!