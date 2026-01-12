Политолог: Радев няма да участва в парламентарни избори сега

Булфото

"Логично беше господин Росен Желязков да отиде да получи мандата, защото той трябва да бъде връчен на излъчен от парламентарната група кандидат за премиер, с което недвусмислено ГЕРБ казва, че поддържа работата на този парламент, който си отива и че уважава приноса на Росен Желязков към постигането на целите, които Бойко Борисов не веднъж вече тези дни имаше възможността да популяризира най-вече пред своите избиратели". Това заяви пред БНР политологът проф. Милена Стефанова:



"Не беше изненада за мен, че Росен Желязков отиде. Щеше да бъде изненада, ако някой друг беше отишъл. Това ясно казва всичко - правителство имаме и в момента, но е много трудна коалицията, хората поискаха легитимност наново и ще отидем на избори. Както чухме и видяхме Росен Желязков дори каза, че тези избори трябва да бъдат насрочени възможно най-скоро и даже беше спомената датата 29 март. Аз също отдавна казвам, че тази е подходящата дата поради ученически ваканции, Великден и всички неща през април, а след това става много късно".

"На когото и да връчи третия мандат президентът, няма как да се постигне съгласие между партиите", категорична е проф. Стефанова.

"Смятам, че Радев няма да участва в парламентарни избори сега, а може би въобще никога няма да участва", добави още в интервю за предаването "12+3" на програма "Хоризонт" проф. Милена Стефанова:

"За създаване на нова партия време няма, но може да припознае някоя от съществуващите".

