Политолог: Рано е да се правят протести, опозицията сякаш все още е в режим на постоянно противопоставяне

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Към днешна дата е рано да се правят протести. Трябва да се види в каква посока ще тръгне държавата. Това каза политологът и експерт по политически маркетинг Александър Димитров в предаването "Метроном" по Радио Фокус с водещ Цоня Събчева.

"Новата власт в управлението се ориентира бавно, но вярвам, че ще хване в правилната посока", сподели гостът. "И все пак трябва да се даде малко време на новата власт, тъй като излизаме от един период на огромна политическа нестабилност. Има много задачи, които трябва да бъдат свършени", обясни той.

"Управляващите и опозицията все още са в период на пренастройка. Опозицията сякаш все още е в режим на постоянно противопоставяне. Необходима е нова форма на диалог и противопоставяне между опозицията и управляващите, който да се върне в рамките на нормалността", заяви Димитров.

"Към днешна дата е рано да се правят протести. Няма лошо да се критикуват политиките, със сигурност има много какво да се критикува, но нека си дадем сметка, че живеем в коренно различна ситуация", добави още той. "Геополитиката е различна и независимо дали ни се иска или не, България ще трябва да харчи много пари за въоръжаване".

Всички амбиции за постоянно увеличаване на заплати и пенсии приключиха и това трябва да е ясно на всички, смята политологът Александър Димитров. "Това е новото нормално. Щатите дадоха индикации, че вече няма да са толкова загрижени за сигурността на Европа и тя трябва сама да запълни този вакуум със собствени средства. Едно е ясно - ще се харчат пари за оръжия", добави още той.

Редактор "Екип на Петел",

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