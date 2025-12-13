Политолог: Росен Желязков беше само формално премиер

Кадър Нова Нюз

Петър Чолаков се открои с прелюбопитно мнение за силните мъже в политиката.

Българските граждани не прощават безпринципните коалиции и наказват участието в тях. Това заяви политологът Петър Чолаков в интервю за предаването "Политически НЕкоректно" по БНР. Според него страната навлиза в спирала от непрекъснати избори, а основните политически играчи действат единствено водени от личен интерес и страх от възмездие.

Политологът направи дисекция на управлението през последната година, като подчерта, че официалните постове не отговарят на реалната власт.

"Росен Желязков беше само формално министър-председател. Ключовата фигура беше Делян Пеевски през последната година, а Борисов не беше особено доволен от това", коментира Чолаков.

Според него партиите са се превърнали в клиентелистки организации, които обслужват лидерите си. "Това са лидерски формации, включително ГЕРБ. Това си е партията на Бойко Борисов. Каквото каже Бойко Борисов, това е", категоричен бе анализаторът пред БНР.

Социологическите данни показват ясна тенденция на спад в подкрепата за ГЕРБ, както след партньорството с ПП-ДБ, така и заради близостта с ДПС. Чолаков прогнозира, че формациите, които са влезли в колаборация с Делян Пеевски, ще платят висока политическа цена.

Относно идеята за изолация на Пеевски, политологът изрази скептицизъм: "Трябва някой да има достатъчно твърдост, за да се противопостави на това. Но се видя, че нито един от тези, които твърдяха - 'никога, никога', не може да удържи на думата си".

Чолаков акцентира върху промените в Конституцията и контрола над служебните кабинети чрез така наречената "домова книга" – списъка с длъжностни лица, от които президентът може да избира служебен премиер.

"Борисов си осигури меко падане и меко кацане", посочи политологът, обяснявайки, че ГЕРБ и ДПС са подредили свои хора в този списък. Според него най-важният пост, който трябва да се следи внимателно, е този на министъра на вътрешните работи.

Анализаторът смята, че Бойко Борисов бърза с предсрочните избори, за да притисне президента Румен Радев и да го принуди да разкрие картите си преждевременно. Според Чолаков, ако Радев е опитен стратег, той ще изчака до януари 2027 година, преди да влезе официално в партийната битка.

В края на анализа си Петър Чолаков насочи вниманието и към отговорността на обществото.

"Горчивата истина е, че ние сме си виновни като избиратели. Не е виновен един или друг политик, не са ни виновни Борисов и Пеевски - винаги ще има тарикати. Докато има балами, ще има и тарикати", обобщи ситуацията политологът, пише dunavmost.com.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!