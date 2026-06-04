Политолог: Румен Радев е сред новите европейски лидери

Стопкадър Нова Нюз

Бившият държавен глава Румен Радев показва сериозни лидерски качества, които съчетават високо образование, достойнство, отговорност и ясно съзнание за политическите действия.

Това обяви политологът проф. Мария Пиргова в ефира на NOVA NEWS, като подчерта, че международното признание за Радев идва след решението му да напусне предсрочно президентския пост, за да премине в партийната политика и да спечели изборите. По думите ѝ този успех е високо оценен от обществото заради поетия огромен политически риск.

Според анализите на Мария Пиргова на международната сцена вече се оформя ново лидерско ядро, в което бившият български президент заема ключово място.

"Радев е един от новите лидери в Европа. Разбира се, има и други сериозни политици с подобни претенции – например Мицотакис, Виктор Орбан, Петер Мадяр", посочи политологът в предаването "Денят на живо". Тя допълни, че този процес не е нов, а е резултат от трайна промяна в политическите нагласи на континента.

Проф. Мария Пиргова деконструира поведението на политическите сили у нас, като критикува опозицията за липсата на последователност при обсъждането на държавните финанси. Според нея критиките към действията на кабинета не отчитат факта, че настоящите проблеми са следствие от предишни управления.

"Когато опозицията критикува стъпките на правителство, все едно това не е резултат от тяхната политика", коментира проф. Мария Пиргова.

Политологът изрази сериозни опасения относно състоянието на хазната и разпределянето на средствата. Тя попита какво точно очакват политическите сили от националния бюджет, след като той вече е сериозно "осакатен", и предупреди, че социалната система в страната остава силно дисбалансирана, пише dunavmost.com.

Редактор "Екип на Петел",

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