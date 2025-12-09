Политолог: След "нацизма", "полицейския заговор" и рептилите ще ни завладеят

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

С протеста, който организира днес, Делян Пеевски иска да демонстрира, че той продължава да е сила, но ти си сила, ако някой друг те е избрал за съюзник. Ако Пеевски не е стълба, който крепи управлението, той е никой, той е просто една обикновена политическа сила в парламента.

Това коментира пред Нова тв журналистът Емилия Милчева.

Ерата, в която живеем, предполага какви ли не сценарии за това какво ще се случи на протестите. Ерата на Тик-ток, в която едно видео може да бъде използвано за какво ли не при разпадащи се институции и липса на доверие в обществото, всякакъв вариант е допустим в главите на хората. Ако някой има сигнал, че нещо ще се случи по време на протестите, би трябвало да отиде н полицията и там да го предаде, за да се вземат адекватни мерки. Така че тези хора по.добре това да направят и да намалят публичните си изяви с подобен тип очаквания. Това би било по-добре. То ако полицията активира някакви криминални групи в протестите и рептилите във всеки момент ще дойдат и ще ни овладеят. Съжалявам, ама това не е много далеч от подобен тип разказ, коментира политологът Христо Панчугов.

Изказванията на Пеевски за нацизма и всичко останало е огледален образ на това, което се случва. То вече така функционират публичните изяви, вместо да има разумен диалог. И в следващите дни очаквам подобни провокации от двете страни. Идеята е да се говори какво ще правим след оставката на правителството, а не да се правят провокации само, коментира той.

Убедена съм, ч е догодина ще има предсрочни избори, въпросът е само кога. Но темата сега е не само какво правим след оставката, а и какво правим след еврото. Политическите сили трябва да са на висотата на този протест на гражданите, да изложат своята политическа визия какви са новите цели пред България и в този смисъл, ако протестиращите им повярват, това гражданско общество може да даде резултати и на едни избори, коментира Милчева.

Протестът освен представата си за оставка на правителството, трябва да има и представа за своето представителство - трябва да има изисквания, да задава нормални въпроси, да е наясно с очакванията си за след оставката. Иначе влизаме пак в онази сперала от избори и стигаме до днешната трагедия, коментира Панчугов.

Възможностите за влияние на Делян Пеевски зависят от това коя партия ще избере за съюзник и партньор. До момента историята ни показва, че политическите сили, които го избират за партньор, губят. Да припомним загубата от 300 000 гласа на предходните избори на ПП-ДБ заради подобен съюз. Допускам никой да не го иска за партньор в зависимост от това дали пре нови избори ще се пояяви и нов политически субект, който да е достатъчно мощен като присъствие, така че Пеевски да остане реално извън управлението. Защото сега той не е във властта, но реално участва в преразпределението на публичните средства, коментира тя.

Винаги съм твърдял, че ГЕРБ и Борисов нямат никакъв интерес да управляват с Пеевски. Краят на Пеевски ще е самият Пеевски. Това, което виждаме в момента, е пак продукт на невъзможността на Пеевски да надскочи себе си, да приеме, че не е харесван и да спре да си отмъщава на българското общество. Ако не беше тази арогантност, това управление щеше да се закрепи още доста дълго време, коментира той.

