Политолог: Срещу кабинета „Радев“ стои една доста фрагментирана опозиция, това го улеснява

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Излязохме от политическата криза на ускорен парламентарен цикъл. Поне за един определен период от време излязохме от тази въртележка. Това заяви социологът Боряна Димитрова в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Наблюдаваме кредит на доверие. Задължение за управляващите от тук нататък да покажат резултати. Очакванията към тях са големи. Очертава се интересна есен, заяви политологът Светлин Тачев.

Влиза с голям институционален кредит на доверие. Управлението е политически силно. Има една уязвимост – сериозните критики към предложенията за политики, които прави кабинетът до този момент, поясни социологът. Тя очерта проблемите с цените, цените, здравеопазването и пътната безопасност. „Кредит на доверие все още има, но властта е уязвима и натискът ще се усилва“, прогнозира Димитрова, пише novini.bg.

Твърде малко време е минало, тепърва навлизаме в реалната политика. Очакванията към кабинета бяха приемането на бюджета и цените. Тепърва ще видим какви са идеите на управлението. До момента „Прогресивна България“ заема центристка позиция. Те ще използват електоралната си подкрепа, като трамплин за президентските избори. Предстоят много теми, по които правителството ще трябва да действа, обясни Тачев.

Значителна част от кредита на доверие към кабинета се дължи на подкрепата за Румен Радев, уточни Димитрова. Колкото повече време минава, обаче, толкова повече подкрепата ще зависи от политиките на кабинета. Основната оценка е как се справяш с проблемите, важни за хората, добави тя.

Срещу кабинета „Радев“ стои една доста фрагментирана опозиция. Това улеснява управляващите, посочи социологът.

Не виждам как може да има един адресат за президентските избори, зад който да застанат опозиционните сили. Опозицията в момента няма никакви сили, с които да въздейства върху управляващите. Тя може само да критикува, поясни политологът. Тачев уточни, че е важно кой кандидат за президент би се изправил срещу Илияна Йотова на втори тур на изборите, защото това ще натежи в битката между парламентарните сили.

Редактор "Екип на Петел",

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