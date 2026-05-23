Политолог: Темата с визите за САЩ цели да оправдае факта, че американските самолети остават в София

Кадър Нова нюз

"Правителството на Румен Радев се намира в една неблагоприятна икономическа обстановка. Тя ще има негативен ефект върху него", заяви политологът проф. Румяна Коларова в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по Нова нюз.

Тя коментира и темата със съдебната реформа. По думите ѝ изборът на нова квота във ВСС няма да бъде ефективна реформа. "Дори "Прогресивна България”, "Продължаваме Промяната” и "Демократична България” да сложат свои хора там, това не означава, че те ще бъдат лоялни към тях", допълни още тя.

"Всички сделки са възможни в света на Доналд Тръмп. Ако Радев има намерението да сключва сделки с него, ще му бъде много трудно. Темата с визите е стъпка, която цели да оправдае факта, че американските самолети ще продължат да бъдат на летището в София", коментира тя.

"Големият въпрос за бъдещето, на която и да е партия, е свързана с местните избори догодина. Златното правило в политологията е, че ако една партия не е вкоренена в местната власт, тя няма да има бъдеще", каза политологът.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!