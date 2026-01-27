Политолог: Темата за еврото се преплете с гнева на хората към арогантността на политиците

Редактор: Недко Петров

Яница Петкова се открои с взривяващ коментар за причините за повишаването на индекса на общественото напрежение през последните три месеца на миналата година. Според политологът политическата и икономическата несигурност доминира в обществото.

Първата причина са политическите процеси и начина, по който се взимаха основно решенията. За пример може да дадем само тези секундни гласувания в комисии. Другото е свързано с икономическото напрежение, което расте в нашата страна, особено с оглед на оценката за личните финанси, личното благосъстояние и включително икономическото благосъстояние на държавата. По-скоро са притеснени гражданите какво ще бъде занапред, каза Петкова.

Гласуването за бюджета доведе до избухване на политически процеси, но напрежението се събираше доста дълго време. В крайна сметка видяхме, че през декември миналата година темата за еврото отстъпи пред гнева на хората към поведението на политиците и тяхната крайна арогантност. Двете теми се преплетоха и в момента не е толкова важно въвеждането на еврото и неговите резултати, колкото притеснението на хората за личните финанси и възможността за обедняване. Това е нещо, което доведе до повишаването на този индекс, а най-мощният стимул за нарасналото общественото напрежение беше политическата арогантност, която намери израз на общественото напрежение в протестите, добави по Нова Тв Яница Петкова.

