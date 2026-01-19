Политолог: Това, че все още няма новина, е знак, че ще видим президентска оставка

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Президентът Румен Радев още тези дни трябва или да заяви, че подава оставка, за да се включи в изборите, или да почне да прави служебен кабинет. Към този час няма новини, което означава, че ще има новина. Мисля, че до момента трябваше вече да има обявен час за започване на консултации с парламентарните групи. Това, че все още такъв не е обявен, вероятно значи, че ще има оставка от страна на президента и вицепрезидента ще е фигурата, която ще назначи служебното правителство.

Това коментира пред Нова нюз политологът доц. Милен Любенов.

Мнението ми не се различава особено. Предвид тайминга тези дни ще имаме развръзка. Ако Радев реши да отиде на политическия терен, ще предпочете да не носи отговорност за служебното правителство, съгласи се политологът Боян Стефанов.

Оставката на президента няма да е прецедент, защото Петър Младенов подаде оставка и на негово място бе избран Жельо Желев. Така че имаме такъв случай. Прецедент е да подадеш оставка и да се включиш веднага в избори, разказа Любенов.

Каквато и оценка да даваме за инстуционалната роля на президента, към него има големи политически очаквани в тази сложна политическа ситуация, в която се намираме вече от няколко години. Ако има някаква полза от това действие на президента, е, че това автоматично ще доведе до намаляване на партийната фрагментация в парламента, това ще доведе до по-лесно сформиране на управляваща коалиция, коментира той.

Пожелавам на Радев, ако слезе на политическия терен, да е диалогичен, за да може да има управление, защото в крайна сметка това е целта на един парламент – да е достатъчно гъвкав и да може да излъчи управление, допълни Стефанов.

