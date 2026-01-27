Политолог: Този Съвет на Тръмп май само полира егото му

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Между Европа и САЩ се натрупва напрежение с неизвестен изход. Ако Европа направи рязко движение, ще остане без защита и не е ясно какво ще се случи. Затова трябва да правим, каквото прави САЩ. Така че това, което прави България, е единствения възможен изход.

Това коментира пред Нова тв социологът Андрей Райчев.

Смятам, че първото, на което трябва да реагираме, е начинът, по който ни се поднесе присъединяването на България към този Съвет за мир на Тръмп, защото ние го разбрахме буквално в деня, в който споразумението беше подписано. Не може такъв ход с драматични последици, а те ще бъдат такива, да бъде поднесен на обществеността и институциите по този начин. Това трябваше да бъде направено със съгласието на Народното събрание, трябваше да има някакъв обществен разговор по темата и чак тогава да се случи. Не съм склонен да вярвам, че проблемите на Пеевски с американските санкции са дълбоката причина, зад която стои всичко това. Защото все пак това е нещо, което има големи последици като мащаб за българската външна политика, коментира журналистът Людмил Илиев.

Сега този клуб, който се създава около президента Тръмп започва да ми прилича на коалиция на желаещите, която декларира вярност към Вашингтон, лоялност и могат да бъдат използвани като средство за влияние в международната политика от страна на настоящия президент, обясни той.

Очакваме този Съвет да е нещо голямо и значимо и оттам се възпаляваме и се възбуждаме твърде много. Абсолютно неясно е какво е това нещо и какво ще прави. В хартата виждаме само полиране егото на Тръмп. Това нещо е с размера на малка проява на учтивост, коментира политологът Любомир Стефанов.

