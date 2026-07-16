Политолог: В новата ЦИК практически няма хора, занимавали се с изборен процес

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Да прибавим и нещо обезпокоително и това е новата ЦИК. Познавам малко хора, но практически няма, които внимателно да са се занимавали с изборен процес, каза в интервю пред БНР политологът Даниел Стефанов.

"Бих искал да ги подкрепя, но начинът, по който политическите партии решиха да запълнят квотите, за мен е неприемлив. Тези хора, според мен, имат своите качества, но нямат опит в изборния процес. Партиите не могат да третират така най-високото ниво на изборния процес. И ако го третират така, не трябва после да се оплакват", каза той.

В предаването "Преди всички" той коментира започналите промени на Изборния кодекс в Народното събрание.

"Едното нещо е, че ние нямаме нужда от някаква изборна революция, особено за начина на гласуване, колкото по-обикновено и по-познато е това нещо, е по-добре. От друга страна машините, които се превърнаха в идеологическа марка в българския политически живот, е нож с две остриета, защото има граждани, които нямат доверие в машините и смятат, че тяхната употреба е фалшифициране. Аргументът е, че от една страна партиите вкараха метода на гласуване в идеологическото говорене и в партийна пропаганда. Ако влезем в конкретен случай, когато машините за първи път през 2021 г. бяха вкарани, стана набързо и бяха пропуснати техническите моменти, които да покажат, че тези машини дават верен резултат. И се напълни със спекулации", коментира той.

Според него най-важният проблем е, че в избирателите е изгубено доверието към изборния процес и трябва да започне разговор.

Редактор "Екип на Петел",

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