Политолог и журналист в остър спор за какво ще протестира Пеевски на площада

Контрапротестът на Делян Пеевски, който се организира тази седмица, е меко казано фалшив. На протеста на младежите изобщо не се е говорело за някакви етнически различия. Самият Пеевски не е етнически турчин. Турците в социалните мрежи изразяват несъгласие с него и казват, че той не е техен представител. Ако ДПС иска да протестира срещу нещо, то това е срещу полицията, защото тя именно позволи офиса им в София да бъде атакуван.

Това коментира пред Нова нюз журналистът Веселин Стойнов.

Изобщо не става въпрос за протест срещу етническа омраза, а срещу политическа омраза. Те атакуват с този свой протест омразата, която е отправена към партията и депутатите им от страна на големия протест. Това е реакция на ДПС като политическа сила, която има опит в българската демократизация. В началото на демокрацията те протестираха, защото искаха да им се върнат имената, коментира политологът Цветанка Андреева.

И допълни, че колкото и да не ни харесва, Пеевски е лидер на симпантизантите на ДПС чрез Ново начало.

Вижте, ако има омраза, гняв и категоричност, тя не е насочена към етническа персона, каквато всъщност Пеевски не е, колкото и да се опитва да представлява някого. Тази омраза и гняв е против олицетворение на корупция, на човек, който се е разпищолил, че ще свали тази власт - затова е тази омраза, посочи той.

И какво следва, ако подадат оставка управляващите под натиска на площада. Това води до един голям проблем. Деескалацията ще е трудна, ще доведе до много силни социални напрежения, възможно е и да се стигне до граждански конфликти с цел десталилизация на страната, нова политическа криза и ако не успеем да проявим мъдрост и не разберем, че политиката се преговаря, а не казваш "искам да изчезнеш, искам да те изтрия", нищо добро няма да доведе това. Политика означава да седнеш и да преговаряш. В критични моменти политиците сядат и говорят. А за мен кризисен момент ще е цялата 2026 година - от влизането на еврото до президентските избори, коментира Андреева.

Договаря се и се преговаря с някой, който е легитимен представител на нещо. Когато има такава вълна от протести, тогава преговарящите, които в момента са нашите управляващи, ако отидат на избори, няма да са онези фактори, с които някой ще иска да преговаря сериозно. Освен това този протест, който казва "не" на този начин на управление, на тези персони, защото това подкопава лидерството и на Пеевски, и на Борисов, той ще покаже под каква форма ще се канализира тази енергия - едни ще получат по-широка електорална подкрепа, ще се появяват и нови политически формации, обясни Стойнов.

Президента Радев само го спрягаме като някакво плашило, но той не участва по абсолютно никакъв начин в тези процеси. Него го няма. Той се закача за протеста, но няма инстуционална възможност да участва в него, обясни той.

За Радев може да говорим, едва когато той си подаде оставката, колкото и да е рисковано, посочи той.

