Политолог прочете присъдата на депутатите

Калоян Методиев срина със земята властта след драмите пред Народното събрание тази сутрин. Неговите думи със сигурност ще имат широк отзвук, и ще са повод за задълбочени дебати.

Политологът определи днешния ден като хубав, тъй като обществото е постигнало целта да се раздели окончателно с този политически елит, който е в момента.

Методиев е категоричен, че ние сме разделени като дневен ред и като начин на живот от въпросния политически елит.

Днес окончателно беше раздялата, без да има ситуация някой да хвърля камъни или да падат пред парламента, или както в Непал да ги изкарват да ги бият. Нищо такова. Над 1000 полицаи бяха мобилизирани да пазят депутатите от неясно какво, започна Калоян.

Стигнахме до това, че депутатите се отделиха и официално от народа, и от неговия дневен ред. Като проблеми, като начин на функциониране, на чисто екзистенциално, на битово ниво. Депутатите живеят отделно от този народ, живеят в собствен свят, и очевидно стигаме до точката, в която единият от двата свята е излишен, добави той.

Защото не може единия свят цяло лято да се занимава с назначаване и кадрови назначения на регулатори, попълване на домова книга и попълване на собствени законопроекти на две четения. А народът от друга страна да има собствени проблеми, като цени, като 500 000 души, които ден след ден попадат в градове, които влизат в безводие и в отровна вода. Цените галопират, аз в момента много обикалям в страната и виждам навсякъде отвращение, паника и омраза, заяви още в „Лице в лице“ Калоян Методиев.

