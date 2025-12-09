Политолог разкри следващия ход на Бойко Борисов

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Какъв Бойко Борисов ще видим след настоящите протести. Този, който през 2013 година хвърли оставка след протестите, или този, който през 2020-а държа мандата до края. Този въпрос водещата на „Още от деня“ Поли Златарева зададе на Христо Панчугов.

Очевидно е, че не може да удържи мандата на кабинета до края, но е очевидно също, че не е склонен да хвърли веднага оставка, лаконичен беше политологът.

Панчугов приложи и аргументи за своето мнение.

Борисов няма да подаде оставка, тъй като има две години и нещо до края на мандата на правителството, а на фона на тези протести, на фона на предстоящите президентски избори и на много друго други обстоятелства, които вероятно ще се развиват през следващата година, те всички ще работят в една посока, допълни по БНТ гостът.

Вижте, всяко недоволство, ако не намери отдушник, ще се събира в едно. Ще насложим евротото, ще насложим качващите се цени и всичко останало към това недоволство, което вече функционира, допълни Христо Панчугов.

