Политолог разкри следващия ход на президента

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Човек с политическа алтернатива на това управление, който заявява много повече, че ще управлява еднолично, както го правеше със служебното правителство. Индивидуалист, който иска властта. Така политолог описа държавния глава Румен Радев.

Радев няма конструкция за партия, и се съмнявам, че ще направи класическа паритя. По-скоро ще направи движение, което ще му осигури властване на фона на едно здраво геополитическо напрежение и среда. Ако вземе властта, ще я вземе от парламенатарните партии, и това ще засили неговата власт, продължи Цветанка Андреева.

Той критикува партиите, той критикува парламентаризма. Той не харесва този модел, и ще вземе службите, ако има властта. Ще обработи общественото мнение, ще ни вкара в рукия лобизъм, и някак си неформално ще започнем да излизаме от структурите на Европа. Как Радев ще вземе службите? Ако се яви управленска алтернатива на парламентарния модел, ще ги вземе, каза още в „Денят започва“ Андреева.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!