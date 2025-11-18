Политолог за Спецов: Баце пак ги хлъзна

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

С чувство за хумор е подходил Бойко Борисов, като е избрал Румен Спецов за особен управител на Луойл, със закачка към Продължаваме Промяната. Но това изцяло се вписва в тези отношение между ГЕРБ, Новото начало и ПП - те се арестуваха, гониха. Гросмайсторски ход е от страна на Борисов, защото българинът си казва, че баце пак ги хлъзна. Разбира се, трябва да се каже, че от Спецов абсолютно не зависи. Каквото кажат Борисов и Пеевски, това ще стане. Така е у нас. Нещата не се решават нито в съда, нито в Министерски съвет, нито се решават от премиера, а зависят от това, което кажат Борисов и Пеевски.

Това коментира пред Нова тв политологът Петър Чолаков.

Никой няма да даде на Пеевски и Борисов парче от тортата, за тях са само трохите. Апетити може да има, но те двамата знаят с кого си имат работа, коментира политологът Любомир Стефанов.

Аз обяче смятам, че интересът на Борисов и Пеевски е наистина нещата с Лукойл да се случат максимално добре. Но ме притеснява, че може да има некомпетентност, защото през годините се видя, че компетентността не им е голямата сила. Но като има видите на тези двамата биографията, икономическите ходове, какво може да се очаква с такива хора, начело на д ържавата. Но според мен е несъстоятелно, че Пеевски иска да ограби Лукойл, посочи Чолаков.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!