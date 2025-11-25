Политолог за президента Радев: Гладна кокошка просо сънува! Прибра си юмрука и си купи сладолед

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Утрешният ден ще бъде белязан с протести заради държавния бюджет за 2026 година. На площада се очаква да излязат от ПП-ДБ, синдикатите, както и работодателите, а президентът Румен Радев предупреди, че настроенията може да се радикализират.

Не само утрешният ден, а цялата седмица е протестна. Младите лекари протестираха вчера, както и синдикатите. За утре има много заявки. Очевидно съществува сериозен проблем с философията на този бюджет, защото рядко сме виждали бюджетно предложение, което да разгневява еднакво както синдикатите, така и работодателите. Очеввидно съществуват сериозни проблеми с този закон. На фона на това управляващите показват, че не са склонни на големи отстъпки, а на минимални неща. Т.е. управляващите са обединени, а срещу тях излизат недоволни от различни системи.

Това коментира пред Нова нюз социологът Елена Дариева.

Ако се стигне до някаква радикализация управляващите ще се възползват от това и ще си извлекат някакви дивиденти, посочи тя.

Предупреждението на президента за радикализиране на протестите утре политологът Любомир Стефанов коментира простичко с думите: Гладна кокошка просо сънува! Той като вдигна юмрук пред президентството прокуратурата като нахлу да го вади, после си го прибра в джоба и отиде да си купи сладолед на Витошка отзад. Не става тая работа така. Ако иска някой друг да му свърши работата, която той не свърши преди две години и половина, съжалявам, но не е този начинът да говориш като държавен глава, има друг начин, коментира Стефанов.

Какво значи, че процесът можел да се радикализира?! Ако той има данни за нещо такова, да ги дава н а полицията и да не се радикализира, ако обича. Ние не искаме вандалски прояви. Това, което българинът не обича, е някакви хулигани по улиците които палят и пръскат със спрей. Друг е въпросът, че тези неща също имат място в протестния репертоар. Протестът няма да стане масов, коментира той.

Протестът, който може да взриви държавата, е протестът на работодателите. Причината е проста - в България сме забравили кой плаща заплатите. Ако работодателите искат, могат спокойно да поставят ултиматум, че до няколко месеца си местят бизнеса и оставят хиляди хора без работа, а държавата като има толкоз много пари да се погрижи за тях. И всичко приключва още преди да е започнало, коментира Стефанов.

Синдикатите не могат да извадят на улицата трудещите се, защото голяма част от доходите са в сивата икономика. Обаче работодателите, които плащат данъци и осигуровки, могат да си сгънат пакетите и да отидат в съседни нам държави, където да работят при по-добри условия. Държавата това го забрави. Ние от остров на инвестиционен интерес ще се превърнем в заден двор, където само боклуци се изхвърлят, коментира той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!