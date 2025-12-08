Политолог за протеста: Искат да променят модела на управление, но не е ясно с какъв модел

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Властта предприе козметични корекции по бюджета и тупа топката. Разсрочването на осигуровките например, давам го като пример, всъщност не е нищо повече от това, че ние ще платим отново за недостига на средства в НОИ. Причината е, че липсват всякакви индивидуални реформи, както пенсионни, така и в която и да е била система.

Това заяви Емилия Милчева.

Според мен протестът отдавна излезе извън недоволството към бюджета, и аз продължавам да смятам, че бюджетът и начина, по който беше приет, е брутален и недиалогичен, и с такива доста скандални неща, като идеите за тотото и така нататък. Това беше само старта за едно натрупано от месеци гражданско недоволство или напрежение, и то просто излезе с начина, по който бяха гласувани разходите на държавата, категорична е журналистката.

Политолог пък изрази мнение, че профилът на хората, които протестират, изключва пряка заинтересованост от бюджетната процедура.

Наблюдатели сме на един политически процес, който иска да промени модела на управление в България. Големият проблем е, че не е ясно какъв е моделът, който иска да го промени, каза по БНТ доц. Стойчо Стойчев.

