Политолог за скандала с Ася Панджерова: Става въпрос за нещо много по-дълбоко от конфликт на интереси

Първи стъпки на властта в усилията за овладяване на високите цени и в опита да се променят правилата за избор на членове на ВСС. Дни след клетвата дойде и първата оставка на зам.министър - Ася Панджерова подаде оставка, заради съмнения за конфликт на интереси. Очаквано вчера бяха сменени и областните управители в страната, а охраната на Борисов и Пеевски беше свалена.

Първите действия на властта коментираха в "Тази сутрин" журналистът Ружа Райчева, политолозите д-р Георги Проданов и доц. Стойчо Стойчев.

„Видях едно бързо изпълнено обещание. Това е обещание, което не просто „Прогресивна България“ отправяше към своите избиратели по време на кампанията, но и думи, които чуваме от опозиционно настроените партии през последните години – че ще чистят и сменят модела. Факт е, че миналата седмица „Прогресивна България“ понесе много критики заради отказа да сформира комисия. И ето, че седмица по-късно става ясно, че искат нещата да се случват по друг начин – не толкова истерично и показно с хвърлени и недоизяснени факти, а с действия“, коментира Ружа Райчева.



„Сега да видим какво следва оттук нататък, защото това е само една стъпка. По-важно е какво ще се случи като промени в съдебната власт, как ще се реформира ВСС и изобщо прокуратурата да бъде изчистена. Но това наистина е нещо, което беше дългоочаквано, което ПП–ДБ сега закачат на ревера си като своя победа от вчера - което е интересно как, но не е така“, посочи тя.

„Първо трябва да има доказателство, че има модел. След това да кажем, че има стъпки срещу него. Ние хвърляме тази базова предпоставка като безспорна истина – има модел – и след това почваме да го борим, без да има доказателство, че е съществувал някакъв модел“, коментира политологът Стойчо Стойчев.



„По-скоро моделът от последните пет години беше на безтегловност и безвластие. Ако трябва категорично да се доказва някакъв модел, това е липсата на мнозинство, липсата на редовни управления. И в тази слаба институционална среда много спекуланти успяха да забогатеят на гърба на обикновените потребители“, смята той.

„Всъщност големият успех в борбата с модела ще бъде тогава, когато се внуши усещане за присъствие на държавата и за наистина строг контрол, особено върху спекулата с цените, при която се използват най-различни предпоставки, за да растат – било то еврото, войните в Персийския залив и какво ли още не. Този контрол върху цените трябва да се усети от потребителите, защото в крайна сметка голямата енергия на изборите на 19 април дойде не от сваляне на модела или от сваляне на охраната на Борисов и Пеевски, а от нещо, което хората усещат всеки ден – двойното и тройното поскъпване на живота в България от януари насам“, коментира политолът.

„Трябва да обърнем внимание на начина, по който беше махнат този чадър, да го наречем, над Пеевски и Борисов. От една страна стана чудесно, че не се променяха закони с оглед на две персони. От друга страна, изведнъж се оказа, че службите нямат сигнали и че никой не се страхува за живота си“, коментира д-р Георги Проданов.



„Тоест управляващите още не са казали на какво се е дължало това. И дали този модел е бил въпрос на влияние върху специалните служби, дали е била политическа договорка между тези две лица, или е ставало дума за действителна заплаха за живота им“, посочи тя.

„Беше извършено по полупрозрачен начин - никой не каза ясно „има заплаха, няма заплаха“, имало ли е заплаха, или не. Що се отнася до промяната, която се очаква – мисля, че е рано да се радваме на тези първи стъпки. Има много варианти и много съмнения, които тепърва трябва да бъдат разплетени“, смята Проданов.

Според него казуса около Ася Панджерова е първият скандал, който сегашните управляващи са имали късмет да им се размине.

“Буквално с оправданието за конфликт на интереси. Според това, което ваши колеги изнесоха, става въпрос за нещо много по-дълбоко – за търговия с влияние, за манипулация на поръчки, за манипулация на фирми, което преди няколко месеца наричахме с чистата дума „корупция“, коментира политологът.

По думите му става въпрос за много сериозно накърнен държавен интерес.

„Изведнъж тя се оказа водач на листа. След всичките заявки на „Прогресивна България“ - човек със спорно минало“, отбеляза Проданов.

„Дължат изсветляване и ще има още бомби, разбира се. Най-малкото – когато вкараш 130 нови души в парламента, не знаеш как ще се държат, как ще гласуват. Подлежат на „отвличане“ от други сили. Няма как при назначението на толкова хора да не се посегне към вече налични, участвали в бивши управления и т.н. Всеки, който твърди, че е експерт, е работил някъде в тази държава и е бил назначаван от някого“, смята Ружа Райчева.

„За тези неща може много да се гадае кой какъв ще излезе, но трябва да се види. В този случай имаме реакция на общественото неприемане на този човек – на бившата вече зам.-министърка. Така че това е затворена страница. Аз също съм съгласна, че е твърде рано да пляскаме с ръце и да казваме „моделът е свършен“. Добър въпрос е какво е моделът и дали той не е основно под повърхността. Защото в момента ще се отсекат растенията, които са отгоре, но аз смятам, че основното, което трябва да се чисти е под почвата, в държавната администрация“, коментира още тя.

„Тук нямаме много чиста и ясна заявка от страна на „Прогресивна България“, че са готови да правят тези съкращения, които са рисковани за тях. Защото те в момента са отгоре – те се опитват да растат върху тази почва, която обаче трябва да бъде изрината“, допълни Райчева.

