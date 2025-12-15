Политолог за срещата Радев - Сачева: Видяхме Хитър Петър и Настрадин Ходжа

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

Днес започнаха консултациите при президента Румен Радев с ГЕРБ и ПП-ДБ за възможността в рамките на това правителство да се сформира ново правителство, след като кабинетът на Росен Желязков подаде оставка вследствие на мащабните протести в цялата страна. От ГЕРБ изпратиха единствено Деница Сачева в президентството като разговорът премина твърдо и с нападки.

Видяхме на тази среща Хитър Петър и Настрадин Ходжа, въпросът е кой кой е. Друго люботно няма - това беше просто размяна на остроумия. Зададе се един весел тон. но в такава ситуация сигурно е хубаво човек малко или много да се шегува с нещата. В крайна сметка е ясно, че нито президентът иска да си сътрудничи с тази партия, а и тя няма такова желание.

Това коментира пред Нова нюз политологът доц. Стойчо Стойчев.

Според мен тези протести сложиха край на политическото шикалкавене. У нас да си добър политик се разбира да си голям хитрец и да можеш да измамиш останалите, включително и избирателите. На това нещо, смятам, че му идва края. Сачева успя да постави президента в сложно положение, тъй като тя се отнесе към него като към партиен лидер и в този смисъл той изглеждаше малко като в комедия, коментира доц. Георги Лозанов.

Радев е конкуренция на Борисов и на Пеевски. Те тримата бяха кандидати за ролята на българския Орбан. Най-напред беше само Радев, но постепенно мина и Пеевски и даже подгони Сорос по орбановски начин и след това и Боприсов почна да дава положителни оценки на политиката на Тръмп по тази орбановска линия, която търси едно друго отношение към Русия и към войната в Украйна. Така че там е конкуренцията, допълни той.

След като минат консултациите и се назначи служебно правителство привържениците на Румен Радев очакват той вече да материализира своите заявки, които перманентно подава през последните 6-7 години. Трябва да се случи това. А ако не се случи сега, в момента, в който го направи, ще последва някакъв резултат от порядъка на появяването на Слави Трифонов на терен и разочарованието от това появяване, ако помните какво стана, коментира Стойчев.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!