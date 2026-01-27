Политологът Александър Маринов: "Има голям риск в тези бурни времена България да остане абсолютно сама"

кадър: Bulgaria ON AIR

Румен Радев не е водил разговори с "България може" за предоставяне на партийна регистрация за предстоящите избори. Това съобщи проф. Александър Маринов в предаването "Денят ON AIR".

"Това са сериозни разговори. При цялото ни уважение, да, имаме сродни виждания по областите, по които е изразявал позиция, но това е политика. Трябва да се води разговор, не просто да ни повикат", коментира той.

Според него в момента има много кандидати и желаещи да си дадат партията.

В президентството остава секретарят по вътрешна политика Николай Копринков.

"Изненада ме това. Нямам обяснение, защото все пак той беше секретарят на президента по вътрешна политика. Той е човекът, който е най-близо до проблематиката, с която оттук нататък ще се заеме президентът", анализира проф. Маринов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му това, което в минали десетилетия е било сигурно обозначение на лявото или дясното, днес не е толкова категорично и ясно.

"Най-различни партии споделят различни възгледи", допълни гостът.

По повод участието на страната ни в Съвета за мир на Доналд Тръмп, проф. Маринов изтъкна, че това е "част от екстравагантните идеи".

"Все още няма яснота. Има различни опасения доколко това е конкретна инициатива за конкретен регион или има много по-големи амбиции да замени действащата система от международни организации. Вижда се цялата гама от реакции на европейски държави и политици. Не изключвам част от поведението на някои български политици да е свързано с отпадането на санкциите", анализира гостът.

Залогът е много по-голям, на мнение е проф. Маринов.

"Има голям риск в тези бурни времена България да остане абсолютно сама. Скарвайки се с всички и по демонстративен начин, можем да увиснем", прогнозира той.

"Радев би могъл да промени политическата ситуация, процес на нормализация на българския политически живот", изтъкна гостът.

Проф. Маринов е на мнение, че "в едни избори няма да се разсече възела".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!