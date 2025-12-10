Политологът Димитър Ганев: Студенти могат да направят нов политически проект

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Правителство ще се опита да си купи някакво време. Това е примерно първи февруари, първи март, първи април.

Такъв възможен сценарии прогнозира политологът Димитър Ганев, който гостува в Нова телевизия, за да коментира големия протест, не само в София, но и в цялата страна.

Прекрасно е да се гледа тази гледки от хиляди хиляди хора, който са напълнили в цялата страна, заяви от свой ред водещия Николай Дойнов. Той попита Ганев дали се е променила политическата обстановка.

Политологът обясни, че до преди тези протести бе по-вероятно първо да се проведат президентските избори, а след това предсрочни парламентарни. Сега обаче е по-вероятно да е наобратно.

На въпроса на Николай Дойнов кой политически субект ще спечели от тези протести, Ганев обясни, че е възможно не само и ПП-ДБ, и неродената партия на президента да привлекът електорат, но още тази вечер или следващите дни студенти да направят някакъв нов проект.

