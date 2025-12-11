Политологът Георги Проданов: Сега сме в процес на преход към сдаване на властта

кадър: Bulgaria ON AIR

Хиляди протестиращи се събраха в центъра на София на нов протест с искане за оставка на правителството.

"Протестите със сигурност ще доведат до резултат. Какъв ще бъде той – зависи от масовостта и енергията на протеста", заяви политологът Георги Проданов в студиото на "Директно".

По негови думи противниците на протеста лесно са се уплашили и бързо са свалили своите защити. Проданов смята, че сме в процес на преход към сдаване на властта.

"Младите лекари искат повишаване на собствените си доходи, което пряко зависи от бюджета. От друга страна, голяма част от протестиращите искат държавата да затегне коланите и да харчи по-малко", отбеляза политологът Милен Желев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според него обединяващото хората не е искането за оставка, а непоносимостта към арогантността и наглостта на управляващите.

