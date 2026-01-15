Политологът Милен Любенов: Протестите ще продължат в следващите месеци

кадър: Bulgaria ON AIR

В центъра на София се провежда протест с искане за честни избори. Протестът е организиран от коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България".

"Моите очаквания са, че тази протестна вълна ще продължи в рамките на следващите месеци, дори по време на кампанията, тъй като действащото Народно събрание ще даде много поводи за недоволство. Колкото до промените в Изборния кодекс, мисля, че все пак ще остане настоящото състояние. Днес видяхме и реакция от Борисов, който подкрепя машинното гласуване. Това твърде често се прави от политиците, правят нещо, което е свръхскандално, предизвиква обществена реакция, с цел да остане някакво статукво", каза политологът доц. Милен Любенов в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му управляващите "напълно ги устройва" сегашната ситуация.

Доц. Любенов е на мнение, че гражданите вече търсят алтернатива за гласуване и биха подкрепили нова партия.

"Това се видя и в проучването на "Алфа рисърч" преди Нова година. Ако президентът участва на тези избори, това ще промени политическата ситуация в страната и може да пренареди сериозно партийната система, тъй като едно негово участие веднага ще елиминира възможността по-малките партии да прескочат избирателната бариера. Първо - участие на нова партия в лицето на президента ще увеличи значително избирателната активност. Следователно и прагът за влизане би бил по-висок, а това автоматично ще засегне БСП, които няма да имат шанс да прескочат избирателната бариера", коментира още той.

Гостът не изключи, че влизането на Радев на политическата сцена може да се отрази и на "Възраждане"."Това, което виждаме в момента, е, че има сериозен електорален отлив от ГЕРБ. Това показва, че вътре в самата партия има сериозно недоволство към лидерството на Борисов. Тази електорална ерозия ще продължи, неслучайно Борисов вчера събра актива и местните структури в Благоевград, тъй като има и една друга опасност - Делян Пеевски може да привлече определени клиентелни структури към "ДПС-Ново Начало" в Благоевградско. Виждаме, че има определено повишаване в резултата на "Продължаваме промяната - Демократична България", коментира доц. Милен Любенов.

