Политологът Парван Симеонов: Вчера в Несебър е създадена партия „Трети март“

кадър: Бтв

В Несебър вечер беше обявено създаването на партия „Трети март“, чиито основатели определят президента Румен Радев като свой неформален лидер. Държавният глава обаче предварително се разграничи от подобни формации.

В интервю за предаването „Тази събота и неделя“ политологът Парван Симеонов обяви, че новата формация изглежда като нещо средно между „отровен двойник“ и „заблуждаваща маневра“.

По думите му Радев има различни възможни „писти за кацане“ в политиката, но тази не изглежда най-добрата.

Ключовият въпрос според Симеонов е дали президентът ще направи политически ход сега, когато има силен обществен импулс, или ще изчака следващ етап. Аргументите за изчакване са сериозни.

„България навлиза в труден финансов период – просто няма пари“, коментира политологът за Бтв.

По думите му следващият парламент ще бъде изключително сложен и конфликтен. Ще се налагат тежки решения – промени в Изборния кодекс, съдебната система и временните режими в държавата. В същото време обаче протестите създават истински, автентичен импулс, особено сред млади хора, макар и мобилизирани през социалните мрежи.

Симеонов напомни, че протестната енергия невинаги се капитализира от очаквания политически субект. През 2020 г. протестите доведоха до силния резултат на „Има такъв народ“, а не директно до формациите, които бяха най-видими на площада, припомни той.

И сега е възможно ПП–ДБ да извлекат ползи като „домакини“ на протестите, но според политолога голямото пространство в центъра и подцентъра остава отворено – и именно там Радев би могъл да се позиционира, без непременно да влиза в пряк конфликт с тях.

Той допуска възможността за „тематични мнозинства“ и процес на условна „депеевсизация“.

Политологът защити машинното гласуване като по-надеждно в условия, в които няма хора по места и грешките, включително умишлените, са масови. По думите му проблемът не е в технологията, а в невъзможността да се гарантират честни избори по стария модел.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!