Политологът Росен Стоянов: Изненада е, че Радев не отиде лично да я регистрира, а някак надменно изпрати свои хора"

кадър: Bulgaria ON AIR

Президентът Румен Радев (2016-2025) се регистрира за участие в предстоящите извънредни парламентарни избори на 19 април.

"Изненада е, че Радев не отиде лично да я регистрира, а някак надменно изпрати свои хора. Изненада ни и самото заглавие на този сбор от 3 регистрирани политически субекта, които ще носят цялата заявка на Радев. Ако това заглавие означава това, което означава, какво е мнението на Радев по важни теми като ЛГБТИ+, Истанбулската конвенция - деликатни теми, характерни за прогресистите", заяви политологът и преподавател по политически комуникации проф. Росен Стоянов в "Денят ON AIR".

Според директора на Държавната психиатрична болница "Св. Иран Рилски" д-р Цветеслава Гълъбова вероятно по друга причина партията е кръстена "Прогресивна България".

"Радев ще отговори на очакванията на българите и се надявам да го направи, защото определено имаме нужда. Нещата никак не са добри и имаме нужда от нещо ново и здраво, което да ни върне в реалността. Обществото ни се психотизира. Случват се неща, които са маркер за сериозна деградация", допълни д-р Гълъбова за Bulgaria ON AIR.

"Когато се появи нов субект, му се възлагат големи надежди. Това е свързано с едно генерално разочарование от това, че не можахме да направим демокрация. Сега непрестанно това се преобръща пропагандно. Ние 35 години напред-назад правим опит да се връщаме на изток", посочи медийният експерт доц. Георги Лозанов.

Според проф. Стоянов е важна предизборната кампания и правилно подбраните послания.

"За огромно наше съжаление 37 години след началото на Прехода все още се лутаме между емоционалното и крайните емоции, когато се отнася до политиката. Ние самите държим съдбата ни в ръце. Прогресът е възможен тогава, когато имаме пазарна икономика, а не някой от държавно ниво разпорежда и решава", посочи гостът.

По думите на д-р Гълъбова войната е отвратително социално явление с дълбоки корени.

"Не смятам, че имаме партийни лидери. Имаме командири на политически формации. Какъв елит е това? Размятат се постоянно данни за употреба на наркотици. Искам да видя в Народното събрание почтени хора, каквито имаше в началото на демокрацията", изтъкна тя.

"Задачата ни е да правим непрестанен избор между доброто и злото и да разпознаваме тенденциите в посока на доброто. При Петрохан има ясни политически последствия. Вотът ще отиде към Радев, защото търси идентификация с гражданското недоволство на площада", поясни доц. Лозанов.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!