Политологът Слави Василев: Държавата е в режим на свободно падане

Мая Иванова. Кадър: БНТ

Държавата е в режим на свободно падане. Тази констатация направи политическия анализатор Слави Василев пред журналиста Мая Костадинова в предаването "Говори сега" по Българската национална телевизия.

Желанието да се управлява, въпреки всичко, ще става все по-трудно, стана ясно от неговия анализ.

Той наблегна на статията в „Уолстрийт Джърнъл“ (среща между Бойко Борисов и синът на Доналд Тръмп). Според него темата, която е била разработена от влиятелната американска медия, показва абсолютно национално предателство.

Да предлагаш по подобен начин национален стратегически актив, за да легитимираш по някакъв начин своето политическо оцеляване, пред новия султан във Вашингтон, да се опитваш да предложиш нещо, което би било евентуално интересно, и от самата статия разбираме, че синът на Тръмп е бил удивен и учуден, че това изобщо е тема, защото нито това е темата на посещението, нито това е било темата на разговорите, коментира политологът, но тук бе прекъснат от от водещата, която обясни, че и в други държави са направили подобни предложения.

Но Борисов това не е един случаен човек в България, веднага й опонира Василев, като дебело подчерта, че той е три пъти министър-председател и човек, от който зависи много.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!