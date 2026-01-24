Политологът Слави Василев: Убеден съм, че президентът ще участва в предстоящите парламентарни избори

кадър: Bulgaria ON AIR

Политологът Слави Василев бе категоричен в предаването "Денят ON AIR", че Радев ще направи решителна крачка към активната политика и ще се включи в предстоящите парламентарни избори.

"Убеден съм, че президентът ще влезе в активната политика и ще участва в предстоящите парламентарни избори. Страницата на Борисов ще се обърне, надявам се, окончателно", каза политологът.

По думите на Василев политическият проект, свързан с Радев, ще бъде натоварен с големи обществени очаквания. Според него в обществото ясно се усеща нуждата от нова политическа алтернатива и различно лидерство.

"Амбициозна е програмата на Радев - толкова, колкото са и очакванията на българските граждани. Има осезаемо чувство, че трябва да се намери ново лице на политическата алтернатива в България", заяви Василев пред Bulgaria ON AIR.

Василев коментира и ролята на "Продължаваме промяната", като подчерта, че формацията е стартирала с висок обществен кредит, но не е успяла да го оправдае.

"ПП изскочи с неговия авторитет, но видяхме, че не успяха да оправдаят очакванията му", добави политологът.

Според него преждевременното оттегляне на Радев от президентския пост е отворило пространство за силни обществени очаквания, но също така е породило и редица въпроси, на които само той може да отговори.

Василев отбеляза, че не е сигурен дали ще получи покана да се включи в евентуалната партия на Радев, но подчерта, че ще я подкрепи.

Политологът подчерта, че обществото е силно уморено от повторяемия политически сценарий и от едни и същи фигури на върха на властта.

"На хората им е втръснало да гледат едни и същи – гласуваме и накрая пак Борисов и Пеевски", посочи той.

Василев изрази и съмнение, че евентуалният политически проект на Радев би търсил партньорства с други партии.

"Подозирам, че няма да направи коалиция с друга партия", прогнозира политологът.

