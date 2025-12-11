Политологът Стойчо Стойчев: Божа работа е кога ще има оставка

кадър БНТ

Управляващите няма как да не реагират на протестите, но ще видим какъв ще е отговорът им - незабавна оставка или такава, която е свързана с пътна карта, това каза по БНТ политологът доц. Стойчо Стойчев. Той отказа да прогнозира кой вариант ще изберат лидерите на управляващите, но подчерта, че вероятно общото им решение като коалиция няма да е лесно.

„Божа работа е”, така Стойчев отговори на въпроса кога ще има оставка на правителството.

Според него е възможно да има преходен период от месец или два, в които правителството да предаде управлението на нова власт, за да няма сътресения.

Политологът предупреди, че протестите ще окажат силно влияние не само на управляващите, но на всички партии в парламента. По негово мнение, отрицателен ефект ще има дори и за партиите, които се смятат за организатори и говорители на протеста.

