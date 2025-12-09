Политологът Цветанка Андреева: Протестът е движеща сила в момента

кадър: Bulgaria ON AIR

"Учудващо беше, че протестът беше многоброен, което го превърна във фактор, с който политиците трябва да се съобразяват. Политиците разговарят с протеста. Протестиращите се разграничават от насилствения елемент. Разговорът за бюджета се превърна в разговор с протеста. Протестът е движеща сила в момента", заяви политологът Цветанка Андреева в предаването "Денят ON AIR".

"Едва ли огромна част от протестиращите са искали радикализация. Групите, които направиха погромите, са добре инфилтрирани да създадат напрежение", каза на свой ред политологът Георги Киряков пред Bulgaria ON AIR.

Той не се съгласи с твърдението, че протестът е разнороден.

"Иска се управляващите, които и да са те, да не прекаляват с някои практики. Независимо какво ще дойде, важно е практиките да бъдат прекратени", подчерта Киряков.

Андреева се съгласи, че се изисква силна и ефективна власт.

"Иска се силна политическа воля - нещо, което не виждаме в държавата. Възстановяваме спиралата на политическа криза. Всички реформи изискват сядане на масата. България ще се управлява коалиционно, това е факт. Изисква се консенсус, който ще запази основите на демокрацията", обясни тя.

По отношение на корупцията няма заряд и в парламентарната опозиция, отбеляза политологът и добави, че протестът задава исканията, не е длъжен да дава отговорите.

Андреева смята, че ще наблюдаваме опит да се използва енергията от протеста за политически цели.

"ПП-ДБ и Румен Радев опитват да поемат политическото лидерство на протестите. Радев ще се появи като желанието за силна ръка. Той също участва във властови център, който режисира сценарий за този протест. От несъстоятелността на политиката ще се възползва Радев", прогнозира тя.

Георги Киряков добави, че хората от този протест няма да припознае никой политики или партия като тяхно бъдещо представителство.

Протестът изисква от сегашните политици, а те вече не могат да дадат нищо, на мнение е той.

"Парадоксално всички искат протестът да се радикализира. Едни за да им се наливат гласове; други - да сочат с пръст: "виждате ли"; а трети си мислят за осребряване на тази енергия. Всеки политик ще опита да яхне протеста, но няма да му се получи на никого. Политиците не могат да осъзнаят какво точно очакват от тях протестиращите. Управляващите внасят почти същия бюджет, Радев продължава със своята проруска реторика", коментира Киряков.

Андреева поясни, че политиците и омразата между тях се грижат протестът да се радикализира още повече.

"Протестът е на площада, но той задвижва мобилизация в електоратите на партиите. Има граждански напрежения от локален тип, на които сме ставали свидетели. Никой в това правителство няма кой знае каква полза да стои в тази коалиция", изтъкна тя.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!