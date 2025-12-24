Политологът Татяна Буруджиева: През следващата година ще има минимум два избора

кадър: Bulgaria ON AIR

Периодът, в който живеем, е маркиран от динамика и изненади. Това е резултат на действия, решения и политики или липса на политики. Както във вътрешен план, така и в международен.

Това заяви дипломатът и бивш вицепремиер Меглена Плугчиева в "Денят ON AIR". "В България отказваме да дадем отговори на много въпроси. Нямаше политически субект, който да е щастлив от конкретната коалиция. Ще видим какво ще донесе следващата година, в която ще има минимум два избора. Нямаме решение от 2020 г. насам и това продължава не просто през избори. Голямо е търсенето от страна на гражданите да открият нещо", каза политологът доц. Татяна Буруджиева за Bulgaria ON AIR.

Според историка и политически анализатор доц. Светослав Живков политическият ступор от 2020 г. продължава.

"Формира се редовен кабинет, оправданието за който беше желанието на гражданите за редовен кабинет. Той отначало предвещаваше своето падане. Това правителство нямаше почти никаква роля за влизането в Еврозоната, тъй като докладите са за периоди от минали години", изтъкна гостът.

Протестите са показали зрялост на обществото, която Плугчиева очаква да се прояви на следващите избори.

"Имаше нужда от редовно правителство. Четирите години на безкрайни избори изтощиха обществото и икономиката. Събитията от последните месеци и високомерието, самозабравата, демонстрирани от правителството, катализираха протестите и доведоха до падането на правителството. Младите казаха "не искаме вече да ходим в чужбина", обясни бившият вицепремиер.

По думите на доц. Буруджиева комуникацията протича по-трудно, когато няма редовно правителство.

"Не мога да се съглася, че правителството нямаше никаква роля в Еврозоната. Проблемът е, че правителството трябваше да гарантира прехода и първите няколко месеца. Стратегическо е въвеждането на еврото. Очакването, че младите ще се ангажират да гласуват на изборите зависи от това колко "тренди" ще го намерят. Това е техният живот", обясни тя.

"В най-напечения месец правителството ще управлява. Работата на политиците е да излъчат алтернативи. Има някаква тенденция лидерите да прехвърлят топката към протестиращите, но това няма как да се получи. Радев по-скоро няма да играе на тези избори. Еврозоната не буксува - някои южни страни имат проблем със задлъжняването. Германия има проблем с ниския икономически ръст", посочи доц. Живков.

