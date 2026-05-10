Политологът Тончо Краевски: Стабилно мнозинство не означава край на политическата нестабилност

кадър БНТ, архив

Малко след като президентът Радев обяви, че слиза от поста държавен глава, бях написал едно есе, което озаглавих "третият мандат на Радев“, защото смятам, че очакването към него се зароди още докато беше президент. Това каза в интервю за предаването "Нюзрум“ по Радио Фокус политологът Тончо Краевски.

По думите му през целия му мандат е съществувало очакване той "да промени политическата система в България по някакъв начин“.

Политологът припомни, че изборът му през 2016 г. се случва в силно турбулентен международен и вътрешен контекст: "Това беше една много турбулентна година – Брекзит, а няколко дни преди изборите в България беше избран Доналд Тръмп. Тогава цяла Европа беше залята от вълна, която искаше промяна.“

Той допълни, че в България все още е била активна енергията от протестите през 2013 г., насочена "анти всички партии“, когато хората излизат заради сметки за ток и недоволство от системата.

"И тази енергия против всички партии вкара в глуха отбрана цялата партийна система, която по различен начин се опитваше да се релегитимира след това. Когато през 2016 г. беше избран Румен Радев с висок резултат – един слабо познат човек, главно известен с военната си кариера – той не беше от политическата класа. Тя веднага го разпозна като заплаха, защото стана ясно, че именно като непознат той позволява върху себе си да се проектира всичко“, каза Краевски. По думите му Радев се е превърнал в "канал“ на общественото недоволство: "Изведнъж той канализира през себе си цялата тази енергия за политическа промяна.“

"Ако си спомняте, той беше издигнат в 10-те, но още на първия тур имаше над един милион гласа. Никой не очакваше да води на първи тур. Тогава стана ясно, че хората са му връчили "празен чек“ – в смисъл: ти не си от тази система и ти даваме мандат да влезеш в държавната машина, да разбереш какво не е наред и да направиш каквото трябва. Според мен през всички тези 9 години, както и неговите политически опоненти постоянно го закачаха, очакването беше кога най-накрая ще слезе на терена, ще направи партия и по какъв начин ще участва в политиката“, коментира още политологът.

Мнозинството като условие за реална промяна

Според Тончо Краевски идеята за "трети мандат“ е била възможна само при едно условие – самостоятелно парламентарно мнозинство.

"Без самостоятелно мнозинство в Народното събрание това би означавало да се възпроизведе същата партийна система, срещу която хората протестираха“, обясни той.

Той подчерта, че в предишни години политиката е зависела от "договорки и коалиции извън пленарната зала“, които оформят реалните решения извън публичността.

"Така се случи и със сглобката – задкулисната договорка отдалечаваше парламента и правителството от обществото и легитимността“, каза политологът.

По думите му новата ситуация е различна: "Когато имаме политическа сила с мнозинство, израз на консолидирана обществена енергия, това означава, че няма извинение. Сега компромис няма – мандатът е чист, годността е много голяма“. Той допълни, че това прави управлението "по-отговорно и по-видимо за провал“.

Правителство, експерти и нова политическа роля

Краевски коментира, че при такова мнозинство всяка излъчена фигура за министър вече не е просто експерт: "Той е избран не като компромис между политически сили, а като пряк представител на мнозинството. И в този смисъл, дори да е експерт, той става политик за пръв път.“ По думите му това означава "начало на политическа кариера“ и поемане на "много голяма политическа отговорност“.

Той определи състава на правителството като "предпазлив“ и без особен ентусиазъм, като отбеляза присъствието на Атанас Пеканов като показателен политически сигнал.

"Това може би разкрива нещо за Радев и отношението му към ситуацията с референдума за еврото. Тогава, ако си спомняте, освен Крум Зарков, и Пеканов се беше изказал против тази идея. Мнозина тогава се запитаха дали това не е прекъснало връзките му с президента. Но очевидно Радев не е тесногръд или злопаметен в това отношение. Тоест, той поставя това като по-малко важно спрямо сегашната политическа борба, която е по-значима“, отчете Тончо Краевски.

"Съставът не буди голям ентусиазъм, по-скоро изглежда предпазлив“, обобщи политологът.

"С тези огромни надежди за реформа на основни обществени системи не е ясно дали всеки от тях има конкретна визия каква промяна би искал да направи и какво би било положителна промяна. На този етап, чисто като профил, тези хора ми изглеждат като такива, които ще поддържат стабилността и по-скоро не са известни с реформаторски идеи“, добави той за Фокус.

Тончо Краевски обаче обърна внимание, че и първите правителства на Бойко Борисов и Иван Костов, които често са сравнявани с начало на нова политическа епоха, не завършват мандатите си в състава, в който са ги започнали: "Мисля, че и при Костов, и при Борисов на половината министри към края на първия мандат вече не са същите“.

По думите му Радев дава "кредит на всеки един от тези хора“. В момента по-важното за него е кабинетът да "излети плавно и без проблеми“, а след това всеки ще бъде преценяван по резултатите си в рамките на година-две. "И след това може да има ревизия, защото в крайна сметка Радев може да си го позволи“, допълни Краевски.

Политическа нестабилност, опозиция и "шоуто“ в парламента

Политологът подчерта, че стабилно мнозинство не означава край на политическата нестабилност: "Тя ще приключи, когато бъдат адресирани обществените очаквания за сериозна промяна“, прогнозира той.

Краевски коментира и поведението на опозицията, която според него продължава да използва "практики на предишни фрагментирани парламенти“. "Това е реалити шоу за политика – с интриги и вулгаризми“, посочи той, описвайки практиката с временни комисии като пиар инструмент, а не реална работа.

По думите му новата власт се опитва да прави разграничение: "Това е разлика между реалната политическа дейност и политическото шоу.“ Въпреки това той предупреди, че "шоуто не трябва да се подценява“, защото публичната комуникация остава ключова част от политическия процес.

