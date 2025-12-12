Политологът проф. Румяна Коларова: Правителството го няма и бюджет няма да има. Това хич не е добро

кадър: Bulgaria ON AIR

ПП-ДБ и президентът са силно изненадани от оставката, това беше в голяма степен и целта. Правителството го няма и бюджет няма да има. Това хич не е добро. Това заяви политологът проф. Румяна Коларова в студиото на "Денят ON AIR"

"ПП реши, че ще се остави в ръцете на протестиращите и няма да поеме негативи като постави първо на дневен ред въпроса за бюджета, изборния закон и след това оставката", каза проф. Коларова.

Пиар експертът доц. Александър Христов не се ангажира с категорична прогноза дали подкрепата на протеста ще се възпроизведе почувстваха, че имат възможност в изборен резултат в полза на ПП-ДБ.

Очакванията му са част от хората от протеста да гласуват, част от негласуващите също да излязат да гласуват.

"Той отваря и затваря врата, това са комуникационни сигнали, които дава от сума време. Големият въпрос е дали това го изхабява като образ и потенциал да събере внимание или му дава още повече сила", каза пиар експертът в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според политолога проф. Румяна Коларова оставката поставя президента Радев в неудобно положение.

"Предстои му да провежда консултации за служебно правителство, като какъв ще ги провежда - като бъдещ партиен лидер ли? Партиите ще искат бързо да стане, Радев ще иска да ги протака. В такива кризисни ситуации силните президенти са тези, които са над ситуацията, а той ще бъде тотално ангажиран. Илияна Йотова ли ще трябва да провежда консултации, включително с него?", попита проф. Коларова.

Тя изтъкна, че най-голяма подкрепа ПП-ДБ на предишни избори са имали сред гласоподавателите в София.

"Не мисля, че ще има електорална вълна в подкрепа на ПП-ДБ, но протестите ефективно мобилизираха електората на ПП-ДБ. Със сигурност на последните избори е имало техни избиратели, които не са отишли да гласуват за тях", каза политологът.

По думите ѝ Борисов печели с оставката.

"Заради тази мантра, че Пеевски го командва. Пеевски беше изненадан, той не знаеше, че правителството ще подаде осатвка", убедена е проф. Коларова.

Според политолога в международен план оставката изглежда добре.

"В Сърбия повече от година има протести, а в България след третия протест - има оставка. В демокрацията това не означава, че излизаш от политиката, този който загуби властта не губи потенциала си пак да дойде на власт.

Доц. Александър Христов изтъкна, че Борисов е бил наясно - всеки следващ ден в такава ситуация би му донесъл само негативи.

