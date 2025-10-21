Политолози: Не е ясно къде какво се разпределя и договаря

кадър Нова нюз

Политолозите Георги Киряков и Христо Панчугов се обединиха около мнението, че е странно Съветът за съвместно управление и Министерски съвет да заседават паралелно днес в очакване да се преодолее политическата криза. Министър-председателят би трябвало да е част от съвета на коалицията, ако ще се правят промени в правителството, подчерта Киряков по Нова нюз.

В същото студио Панчугов определи ситуацията като пълен хаос, при който премиерът не знае какво се прави по отделните министерства. Той коментира, че Росен Желязков явно не може да се еманципира на поста си и не може да се наложи в политическите решения.

Панчугов заяви, че не очаква в крайна сметка ДПС-НН и Делян Пеевски да получат официално място в управляващата коалиция. Киряков пък го репликира, че каквото каже Пеевски, се случва чрез действията на депутатите и министрите, като така той е станал регулатор на мнозинството.

Триъгълникът на властта вече не е НС, МС и президентството като институции, а Борисов, Пеевски и Радев като личности, отчете Георги Киряков.

