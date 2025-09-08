Политолози се оляха по БТВ: Румен Радев ще ражда

кадри bTV, Булфото

редактор Веселин Златков

Сблъсъците на политолозите Слави Василев и Румяна Коларова в телевизионните студиа са вече пословични. Всеки път, когато се появят заедно, между тях хвърчат искри, а споровете им често от професионални, стават откровено лични.

В сутрешния блок на bTV те стигнаха до нови „висоти” като на думи вкараха президента Румен Рядев в родилната зала, за да даде живот на евентуална нова партия.

Всичко започна от Слави Василев, който заяви, че алтернативата на Бойко Борисов и ГЕРБ още е „неродена”. Той обясни, че ако парламентарната опозиция е можела, досега е щяла да „удари едно кроше на Борисов и Пеевски и да извади от властта”.

„А кой е в родилната зала? Кой ражда?”, попита водещата Мария Цънцарова.

„Само и единствено Радев”, отвърна със съвсем сериозен тон Василев.

„На кушетката и...”, продължи да се закача Цънцарова.

„Точно така. И надяваме се догодина...”, отвърна политологът, като при тези думи останалите участници в дискусията започнаха вече да се кикотят в ефир.

„Радев първо ще роди, после ще удари едно кроше на управляващите”, намеси се иронично Румяна Коларова. Тя подчерта, че ако това е идеята на колегата ѝ за политиката, то тя е много примитивна и няма нищо общо с демокрацията.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!