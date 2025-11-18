Полицаи гониха 70-годишен в насрещното на АМ "Тракия"

Снимка: Булфото

Двама полицаи от Пазарджик предотвратиха инцидент по автомагистрала "Тракия", като успяха да спрат 70-годишен да кара в насрещното по платното София - Бургас, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Случката се разиграла около 20 ч. в понеделник. По това време на терен в зоната на магистралата са екип в състав от младши автоконтольорите Ангел Чергаров и Ангел Христов.

Тъмно е, има мъгла и видимостта е не повече от 10-15 до 20 метра. Лек автомобил „Хонда" се движи в посока София, само че в скоростната лента в платното за Бургас. Полицаите го настигат, започват да му подават сигнали да спре, но в онази мъгла водачът не вижда нищо друго освен пътя и някакви „луди" шофьори, които му свиркат, присветкат и пречат да си шофира спокойно.

"Полицейските служители дори с помощта на дежурната в дирекцията започват да уговарят колегите от София област да спрат движението още след тунелите. Слава Богу, на около 69-ти километър успяват да го настигнат и водачът да спре безаварийно", каза Стоянов, цитиран от 24 часа.

Оказва се 70-годишен мъж от село Калугерово, който не може да даде смислен отговор на униформените как е слязъл на магистралата и защо пътува към родното си село, само че в съседното платно. Остава без свидетелство и дори го закарват до дома му, където го предават на близките му.

