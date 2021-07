Полицаи и агент сред 17-те пострадали след взрива на камион с фойерверки в Лос Анджелис

Редактор: Виолета Николаева

Най-малко 17 души бяха ранени в Лос Анджелис в сряда, след като опитът за безопасна детонация на огромни запаси от конфискувани фойерверки предизвика неконтролирана експлозия, която разтърси квартала.

Експлозията се е случила, след като по-рано полицията конфискува над 23000 килограма ръчно изработени фойерверки. Запасът беше натоварен в превозно средство за бомби, когато се е взривил.

Началникът на полицията в Лос Анджелис Майкъл Мур каза пред журналисти, че поне 17 души са ранени, включително девет полицаи и агент от Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви.

Местните медии и поне един случаен наблюдател заснеха инцидента на видео, показвайки бронирана кутия, съдържаща фойерверките при нейното изригване, унищожавайки както контейнера, така и бордовия камион, който го превозвал. Взривът е повредил сгради и няколко коли, които са били паркирани наблизо.

Мур каза, че полицията е взривила фойерверките, вярвайки, че кутията ще може да задържи експлозията, но е имало „пълен катастрофален отказ на това ограничително средство“. Мур добави, че полицаите са спазвали всички необходими протоколи и в момента не знаят защо детонацията се е осъществила по този начин.

Фойерверките са иззети от 27-годишен мъж, обвинен, че е донесъл експлозивите от щата, за да ги препродаде за уикенда за Деня на независимостта. Заподозреният е обвинен в притежание на разрушително устройство и може да бъде изправен пред допълнителни обвинения за създаване на опасност аз живота на дете, тъй като 10-годишният му брат живее с него, каза Мур, цитиран от местните медии.

