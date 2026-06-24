Полицаи и доброволци издирват 80-годишна жена край Алфатар

Снимка МВР

В района на Алфатар полицейски служители извършват мащабна издирвателна акция за установяване на местонахождението на 80-годишна жена, която е в неизвестност от снощи.

В операцията участват екипи на полицията, горски служители и доброволци, като за търсенето са включени следово куче и дрон, съобщават от Областната дирекция (ОД) на МВР.

Сигналът е подаден от близките на жената, а действията по издирването продължават на терен с разширен периметър в района. От полицията подчертават, че възрастните хора с дементни и други здравословни проблеми са особено уязвими, тъй като лесно губят ориентация и могат да се окажат в рискова ситуация.

В подобни случаи всяко забавяне повишава риска за живота и здравето на изчезналите.

Като превантивна мярка директорът на ОДМВР – Силистра старши комисар Пешо Петров е разпоредил на районните инспектори да идентифицират лица в риск в малките и отдалечени населени места.

Предстоят съвместни действия с общинските администрации и социалните служби, включително обходи и посещения на самотно живеещи възрастни хора.

От ОДМВР – Силистра съобщиха и за изчезването на 42-годишния Даниел Красимиров Димов от Силистра. По данни на полицията той е напуснал дома си на 22 юни сутринта и оттогава е в неизвестност.

Мъжът е висок 180 см, с кафяви очи и нормално телосложение. Гражданите, които разполагат с информация за местонахождението на двамата издирвани, могат да сигнализират на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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