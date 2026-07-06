Полицаи и пожарникари привлякоха любопитни варненци и гости на града на Морска гара

Снимки: ОДМВР-Варна

Министерството на вътрешните работи отбеляза своя професионален празник. През тази година се навършват 147 години от създаването на институцията, която повече от век изпълнява своята мисия в служба на обществото, като защитава живота, здравето, правата и сигурността на гражданите.

По повод празника ОДМВР – Варна организира инициатива на Морска гара, която събра десетки граждани и гости на града, съобщават от полицията. На събитието присъстваха директорът на ОДМВР – Варна - старши комисар - Цветан Пировски, директорът на РСПБЗН – Варна - старши комисар Стоян Стоянов и началникът на ГПУ Пристанище – Варна - комисар Диян Иванов.

Посетителите имаха възможност да се запознаят отблизо с дейността на различните структури на Министерството на вътрешните работи и да разгледат специализираната техника и оборудване, използвани в ежедневната работа на служителите. Сред участниците в инициативата бяха представители на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, Главна дирекция „Гранична полиция“, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна, сектор „Пътна полиция“, Общинска полиция, Специализирани полицейски сили, академия на МВР, център за подготовка по „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Варна, водачи на служебни кучета и моторизирани полицейски екипи.

Особен интерес предизвикаха полицейските автомобили, мотоциклетите, противопожарната техника, плавателният съд на „Гранична полиция“, както и демонстрираното оборудване, с което служителите изпълняват своите ежедневни задачи.

Най-малките посетители също се включиха с любопитство в инициативата, като имаха възможност да разговарят със служителите, да разгледат техниката отблизо и да се докоснат до професиите, посветени на опазването на обществения ред и сигурността.

Инициативата беше част от проявите, с които ОДМВР – Варна отбелязва професионалния празник на Министерството на вътрешните работи и изразява признателност към всички служители, които ежедневно изпълняват своя дълг с професионализъм, отговорност и отдаденост, независимо от предизвикателствата и рисковете, които професията поставя пред тях, уточняват от варненската полиция.

Редактор "Екип на Петел",

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