Полицаи иззеха килограм метамфетамин след преследване в Димитровград

Снимка: МВР

Полицаи от Димитровград иззеха килограм метамфетамин след кратко преследване на 3 юли, съобщават от МВР.

Около 19:40 ч. на улица „Панорамен път“ полицейски служители подали сигнал за спиране на лек автомобил „Фолксваген“ за проверка. Водачът не се подчинил на подадените звукови и светлинни сигнали и увеличил скоростта. Пет минути по-късно автомобилът бил спрян.

При слизането си от колата 47-годишният шофьор от Димитровград изхвърлил плик с около 500 грама бяло кристалообразно вещество. Последвала проверка на автомобила, в който служителите открили още 500 грама от същото вещество, укрито под седалката. Полевият наркотест показал, че веществото е метамфетамин.

Общото количество иззет наркотик е на стойност 35 790 евро. По случая е образувано досъдебно производство, а водачът е задържан за срок до 24 часа.

С оглед на събраните доказателства по делото Окръжна прокуратура – Хасково му е определила мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 4000 евро, както и забрана да напуска пределите на страната.

Редактор "Екип на Петел",

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