Полицаи от София спасиха живота на 2-годишно момиченце

Кадър Фб, Ивайло Ранов - Шеки и Нова тв

Полицаи от София спасиха живота на 2 г. Дарина, след като погълна лекарствата на баща си и изпадна в критично състояние. Това разкри с пост във Фейсбук певецът Ивайло Ранов - Шеки.

Ето цялата история:

Благодарение на светкавичната реакция на служители от Пето районно управление в София беше спасен животът на 2-годишната Дарина, след като момиченцето погълнало лекарствата на баща си и изпаднало в критично състояние.

Инцидентът се разиграл, когато детето започнало рязко да се влошава, а майка му Мария Йорданова незабавно тръгнала с автомобил към спешната болница „Пирогов“. По време на пътуването обаче състоянието на момиченцето станало още по-тежко – то започнало да повръща, да губи съзнание и да диша все по-трудно.

„В колата започна да колабира, да повръща, обръщаше очичките нагоре и не можеше да поеме въздух. Единствената ми мисъл беше да намеря полицейски патрул, който да ни помогне да стигнем навреме“, разказва Мария Йорданова пред NOVA.

Съдбата се оказала на нейна страна, когато по пътя срещнала полицейски екип. Служителят Ахмет Хасан веднага се качил в автомобила на майката, за да ѝ помага и да следи състоянието на детето, докато неговият колега Светослав Паунов повел колоната с патрулния автомобил.

„Аз се качих в нейната кола, а колегата ми пое напред с патрулката, за да ни разчиства пътя“, разказа Ахмет Хасан. По думите на Светослав Паунов през цялото време екипите поддържали връзка и получавали информация за състоянието на детето, като единствената им цел била да достигнат възможно най-бързо до болницата.

За да бъде осигурено безпрепятствено придвижване, в акцията се включили и дежурните служители, както и екипи на „Пътна полиция“. Те организирали т.нар. „зелена вълна“, регулирали движението и временно блокирали няколко ключови кръстовища, така че автомобилът с детето да достигне до „Пирогов“ само за около 10 минути.

„Свързахме се с колегите от Пътна полиция, осигурихме зелена вълна и блокирахме няколко кръстовища, защото трафикът беше изключително натоварен, а времето беше решаващо“, обясни младши оперативният дежурен в Пето районно управление Таню Танев.

Ахмет Хасан призна, че преживяното силно го е разтърсило. „И аз имам малко дете и знам какво изпитва един родител в подобен момент. Когато майката ми каза, че детето вече не реагира, това много ме притесни, но мислехме единствено как да стигнем навреме“, сподели полицаят.

След пристигането в „Пирогов“ лекарите успели да стабилизират състоянието на малката Дарина и да спасят живота ѝ. Днес момиченцето вече е изписано, намира се у дома и се възстановява успешно. Майката изрази своята искрена благодарност към всички полицаи, медицински екипи и служители, които със своята бърза реакция и професионализъм са помогнали за щастливия край на тази драматична история.

Редактор "Екип на Петел",

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