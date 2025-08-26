Полицаи от Варна върнаха 16 хиляди лева на измамена възрастна жена
снимка: Фейсбук, ОДМВР-Варна
Благодарение на бързата и професионална реакция на служители от ОД на МВР – Варна бе предотвратена телефонна измама за голяма сума пари, съобщиха от пресцентъра.
79-годишна пенсионерка е била въведена в заблуждение, че трябва да „помогне на полицията за залавяне на измамници“ и предала спестените си около 16 000 лева.
Само незабавните действия на полицията доведоли до щастливата развръзка и парите вече са върнати на жената. Задържан е 26-годишен мъж, без предишни криминални прояви. По случая е образувано досъдебно производство.
От полицията призовават гражданите:
- Никога не предавайте пари или ценности на непознати, независимо за какво ви убеждават!
- Полицията никога не иска съдействие по този начин.
- При съмнение – обадете се веднага на тел. 112 или сигнализирайте в най-близкото районно управление.
- Вашата бдителност е най-добрата защита срещу телефонните измами!
