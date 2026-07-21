Полицаи помогнаха на семейство с бебе, чиято кола се повреди на пътя за Сандански

Снимка Булфото

Семейство, пътуващо към Сандански, изпада в тежка ситуация, след като маркучът на автомобила им се пука малко преди Благоевград, а в колата е и тяхното едногодишно дете. Тъй като на магистралата няма удобна отбивка, те продължават, докато двигателят започва да прегрява, и успяват да отбият в последния момент на разклона за Кочериново – минути преди пълна авария.

В този момент на стрес и безпомощност сред нищото, съдбата им изпраща неочаквани спасители.

Само броени минути след спирането, покрай тях преминава патрулен автомобил. Виждайки вдигнатия капак и детската количка, полицаите не подминават. Те спират веднага, а първите им думи не са формална проверка, а въпрос, изпълнен с чиста човешка загриженост: „Имате ли нужда от нещо за детето?“ .

„Това човешко отношение още в първите секунди ни даде спокойствие“, споделя Еми Виденова, пише Блиц.

Това, което следва, превръща тези служители на реда в истински герои на деня. Вместо просто да маркират инцидента или да извикат пътна помощ, двамата полицаи без колебание вадят инструменти и свалят повредения маркуч. Нещо повече – единият от тях отскача до дома си, за да потърси съвместима част, като дори се извинява на семейството, че ще се наложи да го изчакат.

След 15 минути полицаите се връщат с подходящ маркуч и вода. Заедно с бащата на детето, който е автомонтьор, те отстраняват повредата на място.

Когато семейството се опитва да изрази признателността си и да ги почерпи за обяда, полицаите категорично отказват. Те просто упътват хората към най-близката бензиностанция за допълнителна вода и им пожелават лек път.

„Тези двама полицаи не просто си свършиха работата – те показаха човечност, съпричастност и готовност да помогнат на непознати, без да очакват нищо в замяна. За тях може да е един незначителен жест, но за родител, закъсал с едногодишното си дете, означава наистина много“, пише благодарната майка.

Въпреки че Еми не успява да научи имената на двамата служители, тя споделя снимка на патрулния автомобил с надеждата те да се разпознаят, а колегите им да вземат пример от тях.

Тази история е напомняне, че служенето на обществото е преди всичко мисия на сърцето. Тя дава вяра, че сред нас има хора, готови да подадат ръка в точния момент. Нека този пример се разчуе – защото хората, които помагат без да очакват нищо в замяна, заслужават признание.

Редактор "Екип на Петел",

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